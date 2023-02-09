Ким Чен Ын принял участие в военном параде по случаю 75-летия основания Корейской народной армии - ЦТАК

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял участие в ночном военном параде в Пхеньяне по случаю 75-й годовщины основания Корейской народной армии в среду, свидетельствуют фотографии, опубликованные ЦТАК.

Ким Чен Ын в сопровождении высокопоставленных военных и партийных чиновников поднялся на трибуну, чтобы посмотреть военный парад, состоявшийся на площади Ким Ир Сена.

Выступал ли Ким Чен Ын с речью и другие подробности ЦТАК пока не сообщает.

Ранее южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на осведомленный источник отмечало, что Северная Корея провела военный парад в Пхеньяне в среду. Мероприятие, предваряющее парад, началось в 20:30(14:30 мск).

Согласно спутниковым снимкам, полученным американской фирмой космических технологий Maxar Technologies, Север в ходе парада продемонстрировал ряд новых баллистических ракет, включая межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-17" на мобильной пусковой установке.

Некоторые наблюдатели высказали предположение, что в список выставленных ракет также может входить твердотопливная, над которой Север недавно работал.

Ожидается, что КНДР покажет видеокадры с военного парада позднее в четверг.

С тех пор как Ким Чен Ын пришел к власти в КНДР прошло 13 военных парадов. Предыдущий парад состоялся в апреле 2022 года в ознаменование 90-й годовщины основания Корейской народно-революционной армии.