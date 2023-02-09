Поступления в бюджет Азербайджана в 2022г от приватизации превысили 115 млн манатов

Поступления в госбюджет Азербайджана в 2022 году от приватизации госимущества составили 115,4 млн манатов, сообщил министр экономики Микаил Джаббаров.
«В 2022 году от приватизации госимущества в госбюджет поступило 115,4 млн манат, прогноз выполнен на 101,2%», - отметил Джаббаров в своей странице в соцсети facebook.
Как отметил Джаббаров, процесс приватизации, создающий стимул для развития предпринимательства, также способствует сокращению неэффективных государственных активов и созданию новых рабочих мест.
Х.Насирзаде
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