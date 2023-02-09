В Азербайджане в 2022г производство винограда увеличилось на 1,3%

В Азербайджане в 2022 году сбор урожая винограда составил 212,6 тыс. тонн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минсельхозе. «В 2022 году в Азербайджане собрано 212,6 тыс. тонн винограда, что на 1,3% больше по сравнению с 2021 годом», - отметили в Минсельхозе. Х.Насирзаде

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