Число жертв землетрясения в Турции приблизилось к 12,9 тыс

Число жертв мощного землетрясения в Турции достигло 12 873, сообщает в четверг агентство "Анадолу" со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации ЧС (AFAD).
Также число пострадавших увеличилось до 62 937.
Ранее сообщалось о 12 391 погибших и 62 914 пострадавших.
В настоящий момент более 113,2 тыс. спасателей проводят операции в пострадавших от землетрясения районах.
Ранее CNN сообщал о 2 992 погибших в результате землетрясения в Сирии, таким образом, общее число погибших превысило 15,8 тыс.
В ночь на понедельник мощное землетрясение и последовавшие за ним эхо-толчки привели к гибели людей и значительному ущербу в нескольких провинциях Турции, а также на территории соседней Сирии.
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