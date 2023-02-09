Власти Азербайджана продлили до 2024г действие нулевых ставок таможенных пошлин на импорт ряда товаров

Кабинет министров Азербайджана продлил обнуление ставок таможенных пошлин на импорт в страну ряда товаров.
Согласно постановлению кабмина, с 15% до 0 снижена ставка на импорт в Азербайджан дрожжей (активных или неактивных); дрожжей пекарных, сухих, расфасованных для розничной продажи, сухих быстродействующих "фермипан" хлебопекарных; дрожжей активных пивных быстрорастворимых, широкого спектра применения, в том числе в хлебопекарной промышленности; растворимых рыбных продуктов или продуктов из морских млекопитающих животных; продуктов для кормления животных; прочих продуктов, используемых в кормлении животных, не содержащих крахмала; ветеринарных препаратов (продуктов, используемых для кормления животных, не содержащих наркотических средств); пищевых ароматизаторов (смесей душистых веществ, используемых для промышленного производства пищевых продуктов); ферментов, ферментных препаратов, в другом месте не поименованных или не включенных.
Кроме этого, с 5% до 0 снижены ставки на импорт в Азербайджан семян овощных культур для посева; муки тонкого и грубого помола и гранул из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных.
Обнуленные ставки на импорт данных товаров будут действовать до 31 декабря 2023 года.
В 2022 году аналогичные ставки действовали с 12 мая до 31 декабря 2022 года.
Н.Аббасова
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