Розничная торговля Финляндии парализована забастовкой

В Финляндии в четверг началась масштабная забастовка работников розничной торговли.

"Работодателям и представляющему работников профсоюзу не удалось найти решение трудового спора, касающегося условий труда, сообщает государственный посредник", - пишет в четверг портал Yle.

Трудовой спор возник между Ассоциацией торговли, представляющей работодателей, и Профсоюзом работников сферы услуг PAM.

Забастовка охватывает около 16 тыс. сотрудников розничного сектора. В ней принимают участие около 160 супермаркетов сетей Kesko и S Group, которые на время забастовки будут закрыты. Не работают и рынки в некоторых городах, региональные терминалы логистических услуг Kesko.

Забастовка завершится в 5:00 субботы.

Еще более масштабная акция протеста угрожает остановить работу 415 магазинов по всей стране 16-18 февраля, если до этого времени трудовой спор не будет разрешен.

Акция протеста коснется 26 тыс. работников. В ней примут участие все магазины сетей K-Citymarket, Prisma и Lidl.