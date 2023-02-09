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Бизнес и законодательство 09.02.2023 11:07

Розничная торговля Финляндии парализована забастовкой

В Финляндии в четверг началась масштабная забастовка работников розничной торговли.

"Работодателям и представляющему работников профсоюзу не удалось найти решение трудового спора, касающегося условий труда, сообщает государственный посредник", - пишет в четверг портал Yle.

Трудовой спор возник между Ассоциацией торговли, представляющей работодателей, и Профсоюзом работников сферы услуг PAM.

Забастовка охватывает около 16 тыс. сотрудников розничного сектора. В ней принимают участие около 160 супермаркетов сетей Kesko и S Group, которые на время забастовки будут закрыты. Не работают и рынки в некоторых городах, региональные терминалы логистических услуг Kesko.

Забастовка завершится в 5:00 субботы.

Еще более масштабная акция протеста угрожает остановить работу 415 магазинов по всей стране 16-18 февраля, если до этого времени трудовой спор не будет разрешен.

Акция протеста коснется 26 тыс. работников. В ней примут участие все магазины сетей K-Citymarket, Prisma и Lidl.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, ТОРГОВЛЯ, ЗАБАСТОВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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