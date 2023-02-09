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09.02.2023 11:25

Сеть 4G «Nar» в Нахчыване!

С 9 февраля 2023 года «Nar» активирует сеть 4G для своих абонентов в Нахчыванской Автономной Республике. Абоненты «Nar», проживающие в Нахчыване, смогут воспользоваться высокоскоростным мобильным интернетом.

«Удовлетворенность клиентов всегда лежит в основе нашего бизнеса. В этом смысле предоставление качественных услуг мобильной связи не только в столице Баку, но и в регионах имеет особое значение для «Nar». ", - сказал Гуннар Панке, генеральный директор мобильного оператора.

На данный момент сеть 4G «Nar» охватывает город Нахичевань, включая территорию аэропорта, а также центр отдыха Агбулаг в Шахбузском районе. В скором времени мобильный оператор планирует удвоить количество базовых станций 4G на территории Нахичеванской Автономной Республики. Отметим, что в настоящее время сеть "Nar" охватывает 98,1% территории страны и 99,8% населения.

В настоящее время "Nar" предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Мобильный оператор придерживается клиентоориентированной стратегии и предоставляет выскококачественные услуги по доступной цене.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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