В Карабахе и Зангезуре проведены земляные строительные работы на 400 тыс. га

В Азербайджане в настоящее время более 30 государственных органов и структур интегрированы в Цифровую геоинформационную систему Карабаха для обмена информацией, заявил начальник Госслужбы по вопросам имущества при министерстве экономики Мятин Эйнуллаев.

«В систему вносятся данные по недвижимому имуществу, объектам, строениям. В настоящее время на основе топографических карт в систему внесены данные по почти 164 тыс. зданиям и около 145 тыс. строениям и установкам", - сказал Эйнуллаев в четверг на пресс-конференции.

По его словам, кроме того, было изучено 14 тыс. папок по данным о объектах недвижимости на освобождённых территориях. На основе архивных материалов удалось выявить 25 тыс. документов, информация о которых также внесена в систему.

В целом, на освобождённых территориях проведены земляные строительные работы на площади 399 тыс. га, полевые топографические исследования на 283 тыс. га, полевые геоботанические исследования на 309 тыс. га и лабораторные работы на 300 тыс. га.

Б.Рустамбеков