Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

08.02 $/bbl +/- WTI 78.47 +1.33 Brent 85.09 +1.40

Карабах 09.02.2023 12:03

В Карабахе и Зангезуре проведены земляные строительные работы на 400 тыс. га

В Азербайджане в настоящее время более 30 государственных органов и структур интегрированы в Цифровую геоинформационную систему Карабаха для обмена информацией, заявил начальник Госслужбы по вопросам имущества при министерстве экономики Мятин Эйнуллаев.

«В систему вносятся данные по недвижимому имуществу, объектам, строениям. В настоящее время на основе топографических карт в систему внесены данные по почти 164 тыс. зданиям и около 145 тыс. строениям и установкам", - сказал Эйнуллаев в четверг на пресс-конференции.

По его словам, кроме того, было изучено 14 тыс. папок по данным о объектах недвижимости на освобождённых территориях. На основе архивных материалов удалось выявить 25 тыс. документов, информация о которых также внесена в систему.

В целом, на освобождённых территориях проведены земляные строительные работы на площади 399 тыс. га, полевые топографические исследования на 283 тыс. га, полевые геоботанические исследования на 309 тыс. га и лабораторные работы на 300 тыс. га.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГОСОРГАНЫ, КАРАБАХ, ИНФОСИСТЕМА

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az