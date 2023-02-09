В Азербайджане в 2022г посредством инвестконкурсов приватизированы 3 предприятия, новые владельцы вложат 30 млн манатов в их развитие

В Азербайджане в 2022 году приватизировано 1095 объектов, от их продажи поступления в госбюджет составили 115,4 млн манатов, заявил начальник Госслужбы по имущественным вопросам при министерстве экономики Мятин Эйнуллаев.
«В прошлом году за счёт приватизации государственных объектов в госбюджет было 115,4 млн манатов. Это на 2,4% больше, чем в 2021 году и на 1,2% превысило план на 2022 год», - сказал Эйнуллаев на пресс-конференции в четверг.
По его словам, в 2022 году на инвестиционный конкурс было выставлено 3 государственных предприятия.
«Победители инвестиционных конкурсов обязались инвестировать 30 млн манатов, выплаты в госбюджет составят 12 млн манатов. Это позволит открыть 300 рабочих мест», - отметил он.
Эйнуллаев добавил, что из 29 предприятий, входящих в состав «Азербайджанской промышленной корпорации» уже приватизированы 6, еще 7 - выставлены на приватизацию посредством аукционов.
Б.Рустамбеков
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