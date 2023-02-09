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Дальнее зарубежье 09.02.2023 16:32

В отношениях РФ и США глубочайший кризис, диалог между странами идет фрагментарно по нескольким буквально сюжетам - Рябков

Российско-американские отношения находятся в беспрецедентном кризисе, улучшения пока не предвидится, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы в результате имеем глубочайший, беспрецедентный кризис в российско-американских отношениях. Администрация (президента США Джо) Байдена загнала их в полный тупик. Диалог идет сугубо фрагментарно по нескольким буквально сюжетам, остальные направления заморожены по политическим мотивам", - сказал он в четверг на пресс-конференции в Москве.

По словам замминистра, "рассуждения наших американских визави о том, что кратчайший путь к дипломатии - это дальнейшие поставки вооружений и укрепление украинских позиций на поле боя, настолько абсурдны по своей извращенной логике, что, мне кажется, не требуют какого-то отдельного дополнительного разбора".

"Мы не видим готовности к альтернативному даже взгляду на происходящее, не говоря уже о каком-то изменении этой поведенческой модели", - отметил Рябков.

"Поэтому, на данный момент, на сегодня, я не вижу каких-то перспектив для запуска продуктивного политического, политико-дипломатического процесса", - отметил он.

Как отметил высокопоставленный дипломат, состояние двусторонних отношений в том числе повлияло и на переговоры по договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). По его словам, Россия поняла, что "дела как обычно, бизнес как всегда" в этой сфере невозможны, потому что это не безвоздушное пространство".

"Я не думаю, что в среднесрочной перспективе мы увидим какую-то начинающуюся через стабилизацию тенденцию к улучшению двусторонних отношений с США. Предпосылок для этого нет", - убежден Рябков.

"В США сформировался консенсус элит на антироссийской почве, и там, по большому счету, здравомыслящих представителей политико-формирующих кругов можно пересчитать по пальцам руки. Остальные все сошлись в этом хоре тех, кто жаждет стратегического поражения РФ. Такого поражения не будет", - подчеркнул он.

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Тэги: РОССИЯ, США, ДИАЛОГ


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