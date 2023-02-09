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ТЭК 09.02.2023 16:54

Тема подрыва газопроводов «Северный поток» остается в повестке российских компетентных органов - Песков

Никто не обращался к российской стороне в связи с обнародованием в прессе сведений о причастности США и Норвегии к подрыву "Северных потоков", однако данная тема остается в повестке компетентных органов РФ, заявили в Кремле.

На вопрос журналистов, получили ли в Москве какие-либо обращения в связи с данной публикацией и не готовы ли российские власти сами инициировать международное расследование, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Нет, не обращались".

"Россия уже предприняла по состоянию на сегодня и за прошедшие месяцы очень много очень энергичных попыток с тем, чтобы получить возможность участвовать в расследовании, получить хоть какую-то дополнительную информацию", - отметил представитель Кремля.

Тем не менее, по его словам, российская сторона намерена держать в центре внимания данную тему. "К сожалению, все наши попытки были отвергнуты, доступа к информации мы так и не получили, но, безусловно, наши соответствующие службы оставляют эту тему на повестке дня своей работы", - добавил Песков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ГАЗОПРОВОДЫ, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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