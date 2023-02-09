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Бизнес и законодательство 09.02.2023 13:37

Более 50% приватизированных госпредприятий в Азербайджане не смогли восстановить работу - глава Службы

Более 50% приватизированных государственных предприятий в Азербайджане так и не восстановили свою деятельность, заявил начальник Госслужбы по имущественным вопросам при министерстве экономики Мятин Эйнуллаев.

«Практика показала, что 55% государственных предприятий, приватизированных в Азербайджане, так и не восстановили свою деятельность. Причин этому много, среди основных это устаревшее оборудование, старые технологии и потерянные деловые связи», - сказал Эйнуллаев на пресс-конференции в четверг.

По его словам, именно по этой причине государство считает самым правильным приватизацию госпредприятий посредством инвестиционных конкурсов.

«Инвестиционные конкурсы фактически гарантируют восстановление деятельности предприятия. Победители конкурса пока не выполнят своих инвестиционных обязательств не становятся фактическими хозяевами предприятия. Кроме того, если они не выполнят своих обязательств, то государство может аннулировать результаты инвестиционного конкурса», - сказал Эйнуллаев.

По его словам, в связи с этим победители инвестконкурсов сами заинтересованы в выполнении взятых на себя обязательств.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРИВАТИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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