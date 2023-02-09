Обращение Байдена к конгрессу показывает, что США сохраняют свой враждебный настрой в отношении России - Песков

В Кремле прокомментировали обращение президента США Джо Байдена к конгрессу, подчеркнув, что в Вашингтоне сохраняют свой враждебный настрой против РФ.
В ходе общения пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова с журналистами в четверг представители СМИ попросили его прокомментировать обращение, обратив внимание на то, что на первое место среди внешнеполитических вызовов для США Байден поставил Китай, однако при этом заявил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев.
"Справедливости ради надо отметить, что в концептуальных стратегических доктринальных документах это уже не первая расстановка приоритетов таким образом. И не только Байден, но и другие представители высшего руководства США именно так расставляли приоритеты. Но для нас, конечно, важно, что США сохраняют свой враждебный настрой в отношении нашей страны, США воспринимают нас как противника, США констатируют свою политическую волю далее расширять свою вовлеченность в конфликт между Россией и Украиной", - сказал Песков.
По его словам, США не признают законные озабоченности РФ, тем самым "провоцируют дальнейшую эскалацию" конфликта.
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