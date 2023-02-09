BP сократила в 2022г добычу нефти на блоке АЧГ на 9%

Добыча нефти на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в 2022 году составила порядка 152 млн баррелей (20 млн тонн), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании BP Exploration (Caspian Sea) Limited (оператор проекта-ИФ).
Как сообщалось, в 2021 году с блока АЧГ суммарно было добыто 167 млн баррелей нефти (23 млн тонн). Таким образом, добыча нефти с данной контрактной площади в 2022 году в баррелях сократилась на 9%.
По данным BP, компания в 2022 году сократила объем затрат по проекту разработки блока АЧГ по сравнению с годом ранее на 4,5% - до $2 млрд 94 млн. "Из указанной суммы операционные расходы составили $470 млн, капитальные - $1 млрд 624 млн", - отметили в компании.
Среднесуточная добыча нефти на блоке в 2022 году составила 415,4 тыс. баррелей (458 тыс. баррелей в 2021г). При этом с платформы Чираг в указанный период добывалось в среднем 25,2 тыс. б/с нефти (27 тыс. б/с в 2021г - ИФ-Аз), "Центральный Азери" – 104,1 тыс. б/с (109 тыс. б/с), "Западный Азери" – 106,4 тыс. б/с (116 тыс. б/с), "Восточный Азери" - 64 тыс. б/с (76 тыс. б/с), "Глубоководный Гюнешли" – 76,3 тыс. б/с (86 тыс. б/с), "Западный Чираг" – 39,4 тыс. б/с (44 тыс. б/с).
Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.
По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC Videsh (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкой TPAO (5,73%).
АЧГ является в настоящее время крупнейшим месторождением по добычи нефти в Азербайджане, оно обеспечивает 2/3 добычи нефти по стране.
Добыча нефти на месторождении Чираг началась с ноября 1997 года, с центральной части месторождения Азери - с 13 февраля 2005 года, с 30 декабря 2005 года - с западной части Азери, с 21 октября 2006 года - с восточной части Азери, с начала апреля 2008 года - с глубоководной части месторождения Гюнешли, с 29 января 2014 года - с западной части месторождения Чираг.
Н.Аббасова
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