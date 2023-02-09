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Регион 09.02.2023 17:08

Польша закрывает один из трех пунктов пропуска на границе с Беларусью

Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский распорядился приостановить с 10 февраля движение на пограничном с Беларусью пункте пропуска "Бобровники" ("Берестовица" на белорусской стороне).

"В связи с интересами государственной безопасности я решил приостановить до дальнейшего решения с 10 февраля с 12:00 (15:00 по Баку - ИФ) движение на польско-белорусском пограничном переходе в Бобровниках", - написал в четверг глава МВД Польши в своем Twitter-аккаунте.

Другие подробности в записи не приводятся.

Помимо указанного пункта пропуска на польско-белорусской границе, действующего для пропуска легкового и грузового транспорта, функционируют еще два - один для грузового, другой для легкового транспорта.

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Тэги: ПОЛЬША, БЕЛОРУССИЯ, ГРАНИЦА, ПУНКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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