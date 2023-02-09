BP увеличила в 2022г добычу газа на Шах-Дениз на 9%

Компания BP-Azerbaijan в 2022 году добыла с месторождения Шах-Дениз в азербайджанском секторе Каспия 25 млрд кубометров газа, что на 8,7% выше показателя 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе компании.
В 2022 году с месторождения Шах-Дениз также было добыто примерно 36 млн баррелей конденсата (свыше 4 млн тонн), что на 5,9% выше показателя 2021 года.
"В настоящее время добывающие мощности месторождения составляют примерно 74 млн кубометров в сутки или свыше 27 млрд кубометров в год", - сообщили в компании.
Затраты консорциума Шах-Дениз в 2022 году в рамках разработки данного месторождения составили $2 млрд 744 млн (рост на 2,4%) При этом, эксплуатационные расходы по проекту составили $2 млрд 281 млн, капитальные затраты составили $463 млн. Основной объем затрат пришелся на работы в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.
В компании также сообщили, что за отчетный год по Южно-кавказской трубопроводной магистрали (South Caucasus Pipeline, SCP или Баку-Тбилиси-Эрзерум - ИФ) транспортировка составляла в среднем 57,4 млн кубометров газа в сутки (в 2021г - 48,5 млн кубометров в сутки). Эксплуатационные затраты на обслуживание SCP в 2022 году превысили $72 млн, капитальные - превысили $5 млн.
Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Долевое участие сторон в контракте в настоящее время выглядит следующим образом: bp (оператор – 29,99%), ЛУКОЙЛ (19,99%), TPAO (19%), SOCAR (14,35%), NICO (10%) и ЗАО «Cenub Qaz Dehlizi» (6,67%).
Добыча газа с месторождения Шах-Дениз началась в декабре 2006 года.
В настоящее время добыча газа с месторождения Шах-Дениз осуществляется с платформы "Alpha" в рамках Стадии-1 и с платформы "Bravo" в рамках Стадии-2.
Трубопровод SCP работает с конца 2006 года, транспортируя азербайджанский газ со Стадии-1 разработки месторождения Шах-Дениз в Грузию, а с июля 2007 года - в Турцию. По расширенному участку трубопровода в рамках Стадии-2 проекта «Шах-Дениз» начались коммерческие поставки в Турцию в июне 2018 года, а в декабре 2020 года – в Европу.
Акционерами компании SCP Co. являются: BP (29,99%), TPAO (19%), SOCAR (14,35%), ЗАО «Cenub Qaz Dehlizi» (6,67%), ЛУКОЙЛ (19,99%), NIKO (10%).
Н.Аббасова
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