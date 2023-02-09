Число жертв землетрясения в Турции превысило 14 тыс. - Эрдоган

Число жертв мощного землетрясения в Турции достигло 14 014, сообщил в четверг президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
"Число жертв землетрясения с эпицентром в провинции Кахраманмараш достигло 14 014, получили травмы 63 794 человека", - приводит слова президента агентство "Анадолу".
Ранее сообщалось о 12 873 погибших и 62 937 пострадавших.
Эрдоган отметил, что власти планируют обеспечить жильем всех граждан, лишившихся крова во время землетрясения. За год президент планирует полностью восстановить пострадавшие во время бедствия провинции.
Также "Аль-Джазира" сообщает о 3 162 погибших в результате землетрясения в Сирии, таким образом, общее число погибших превысило 17 тыс.
В ночь на понедельник мощное землетрясение и последовавшие за ним эхо-толчки привели к гибели людей и значительному ущербу в нескольких провинциях Турции, а также на территории соседней Сирии.
Организаторы WGS 2023 в Дубае ожидают участия президента Азербайджана на саммите
В Карабахе и Зангезуре проведены земляные строительные работы на 400 тыс. га
Расследование по делу о крушении MH17 будет приостановлено - нидерландская прокуратура
Чешская CEZ инициирует арбитраж против Газпрома на $45 млн
Нефть дорожает четвертую сессию подряд
Экспорт нефти с конденсатом через Сангачальский терминал в 2022г увеличился на 0,4%, газа - на 11,5%
Сборная США решила бойкотировать ЧМ по боксу из-за участия россиян под флагом РФ
Палата представителей одобрила отмену обязательной вакцинации от COVID-19 приезжающих в США
Сотрудники МЧС Азербайджана спасли из-под завалов в Турции около 40 человек
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Yelo Bank сделал пожертвования в Турцию без комиссии
Bakcell отправляет специальное телекоммуникационное оборудование в Турцию
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают