Число жертв землетрясения в Турции превысило 14 тыс. - Эрдоган

Число жертв мощного землетрясения в Турции достигло 14 014, сообщил в четверг президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Число жертв землетрясения с эпицентром в провинции Кахраманмараш достигло 14 014, получили травмы 63 794 человека", - приводит слова президента агентство "Анадолу".

Ранее сообщалось о 12 873 погибших и 62 937 пострадавших.

Эрдоган отметил, что власти планируют обеспечить жильем всех граждан, лишившихся крова во время землетрясения. За год президент планирует полностью восстановить пострадавшие во время бедствия провинции.

Также "Аль-Джазира" сообщает о 3 162 погибших в результате землетрясения в Сирии, таким образом, общее число погибших превысило 17 тыс.

В ночь на понедельник мощное землетрясение и последовавшие за ним эхо-толчки привели к гибели людей и значительному ущербу в нескольких провинциях Турции, а также на территории соседней Сирии.