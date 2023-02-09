VK Play запускает подразделение для инвестирования в российских разработчиков игр

VK Play (игровое подразделение интернет-холдинга VK) запускает инвестиционное подразделение "VK Play Инвестиции", которое будет вкладывать средства в развитие российских разработчиков игр, говорится в сообщении VK, распространенном в четверг.
Уточняется, что в 2023 году на эти цели выделено 300 млн рублей. "VK Play Инвестиции" будет поддерживать опытные команды разработчиков в России и инвестировать в студии, которые создают проекты для персональных компьютеров, консолей и мобильных устройств. Средства могут направляться как на финансирование непосредственно разработки продукта, так и на маркетинг для уже готовых игр.
Согласно сообщению, "VK Play Инвестиции" рассматривает проекты, которые направлены на широкую целевую аудиторию, и работают по бизнес-моделям premium и free-to-play. Для подачи заявки на инвестиции разработчикам обязательно наличие прототипа или ранней версии проекта, доступной для теста, а также территориальное нахождение основной части команды и юридическое лицо в РФ.
Руководителем направления стал Евгений Полотнянко. Он - один из основателей игровой студии Star Island Games. В качестве её руководителя на протяжении последних 10 лет работал с играми в "Одноклассниках". В 2019 году присоединился к команде VK.
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