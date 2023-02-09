Турция перенесла саммит по обсуждению газового хаба ориентировочно на 21-22 марта

Турция перенесла саммит для обсуждения газового хаба ориентировочно на 21-22 марта, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией.
По словам одного из собеседников, саммит был отложен из-за землетрясения, которое произошло в Турции.
Газовый саммит (Istanbul Gas Summit) с участием стран-производителей "голубого топлива" из Ближнего Востока, Средиземноморья и Центральной Азии, а также потребителей из Европы должен был пройти в Стамбуле 14-15 февраля.
Его анонсировал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.
Организаторы WGS 2023 в Дубае ожидают участия президента Азербайджана на саммите
В Карабахе и Зангезуре проведены земляные строительные работы на 400 тыс. га
Расследование по делу о крушении MH17 будет приостановлено - нидерландская прокуратура
Сборная США решила бойкотировать ЧМ по боксу из-за участия россиян под флагом РФ
Палата представителей одобрила отмену обязательной вакцинации от COVID-19 приезжающих в США
Сотрудники МЧС Азербайджана спасли из-под завалов в Турции около 40 человек
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Число жертв землетрясения в Турции превысило 14 тыс. - Эрдоган
Обращение Байдена к конгрессу показывает, что США сохраняют свой враждебный настрой в отношении России - Песков
Великобритания может поставить Украине только учебные, а не боевые истребители
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Yelo Bank сделал пожертвования в Турцию без комиссии
Bakcell отправляет специальное телекоммуникационное оборудование в Турцию
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают