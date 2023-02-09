Турция перенесла саммит по обсуждению газового хаба ориентировочно на 21-22 марта

Турция перенесла саммит для обсуждения газового хаба ориентировочно на 21-22 марта, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией.

По словам одного из собеседников, саммит был отложен из-за землетрясения, которое произошло в Турции.

Газовый саммит (Istanbul Gas Summit) с участием стран-производителей "голубого топлива" из Ближнего Востока, Средиземноморья и Центральной Азии, а также потребителей из Европы должен был пройти в Стамбуле 14-15 февраля.

Его анонсировал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.