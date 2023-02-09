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ТЭК 09.02.2023 15:05

Турция перенесла саммит по обсуждению газового хаба ориентировочно на 21-22 марта

Турция перенесла саммит для обсуждения газового хаба ориентировочно на 21-22 марта, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией.

По словам одного из собеседников, саммит был отложен из-за землетрясения, которое произошло в Турции.

Газовый саммит (Istanbul Gas Summit) с участием стран-производителей "голубого топлива" из Ближнего Востока, Средиземноморья и Центральной Азии, а также потребителей из Европы должен был пройти в Стамбуле 14-15 февраля.

Его анонсировал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ГАЗ, САММИТ, ПЕРЕНОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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