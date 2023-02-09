Организаторы WGS 2023 в Дубае ожидают участия президента Азербайджана на саммите

Организаторы Всемирного правительственного саммита 2023 года (World Government Summit 2023/WGS 2023) ожидают участия президента Азербайджана Ильхама Алиева в этом мероприятии, которое пройдет 13-15 февраля в Дубае (ОАЭ).
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по словам министра по делам кабинета министров ОАЭ и председателя WGS Мохаммеда бин Абдуллы Аль Гергави, которого цитируют организаторы, в 2023 году во Всемирном правительственном саммите ожидается участие 20 президентов, среди них президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Сенегала и председатель Африканского союза Маки Салл, президент Парагвая Марио Абдо Бенитес.
Всемирный правительственный саммит 2023 года пройдет под лозунгом «Формирование правительств будущего». В форуме примут участие главы государств и международных организаций, представители правительств и компаний и т.д.
Программа саммита включает более 220 сессий, в ходе которых более 300 докладчиков со всего мира поделятся своими взглядами на различные вопросы повестки WGS и обсудят идеи и стратегии на будущее.
Р.Керимов
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