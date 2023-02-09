В Пекине охарактеризовали как безответственные критические высказывания президента США Джо Байдена относительно лидера КНР Си Цзиньпина, сообщает в четверг агентство ЭФЭ.

"Его комментарии были крайне безответственными и нарушали самые элементарные правила дипломатического этикета", - приводит агентство слова представителя МИД КНР Мао Нин.

Байден интервью PBS заявил о Си Цзиньпине, что "у него огромные проблемы". "Экономика в его стране функционирует не очень хорошо", - сказал Байден про Китай. Президент США также заявил, что в ходе беседы с китайским руководителем летом прошлого года он предупредил его, что в случае поддержки Пекином России в украинском кризисе Китай лишится западных инвестиций.