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Дальнее зарубежье 09.02.2023 17:36

В Пекине назвали нарушением этикета высказывания Байдена о "проблемах" Си Цзиньпина

В Пекине охарактеризовали как безответственные критические высказывания президента США Джо Байдена относительно лидера КНР Си Цзиньпина, сообщает в четверг агентство ЭФЭ.

"Его комментарии были крайне безответственными и нарушали самые элементарные правила дипломатического этикета", - приводит агентство слова представителя МИД КНР Мао Нин.

Байден интервью PBS заявил о Си Цзиньпине, что "у него огромные проблемы". "Экономика в его стране функционирует не очень хорошо", - сказал Байден про Китай. Президент США также заявил, что в ходе беседы с китайским руководителем летом прошлого года он предупредил его, что в случае поддержки Пекином России в украинском кризисе Китай лишится западных инвестиций.

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Тэги: КИТАЙ, США, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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