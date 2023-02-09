Нефть дорожает четвертую сессию подряд

Цены на нефть перешли к умеренному росту днем в четверг, демонстрируя подъем уже в течение четырех сессий благодаря надеждам на восстановление спроса на топливо в Китае.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:10 подорожали на $0,39 (0,46%) - до $85,48 за баррель.

Котировки мартовских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,35 (0,45%) - до $78,82 за баррель.

В среду Brent подорожала на 1,7%, до максимума с 27 января.

Росту котировок не помешали даже данные о том, что резервы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,42 млн баррелей. Также Минэнерго страны сообщило о росте товарных запасов бензина на 5,01 млн баррелей, дистиллятов - на 2,93 млн баррелей.

"Появились некоторые признаки восстановления потребительского спроса на продукты нефтепереработки", - отметил редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи. Он также указал на то, что загруженность американских НПЗ подскочила на 2,2%: это говорит о том, что их операторы также ожидают увеличения спроса.

Тем временем британская энергетическая компания BP сообщила, что экспорт азербайджанской нефти через турецкий терминал Джейхан до сих пор не восстановлен после землетрясений. В прошлом месяце через терминал проходило 615 тыс. баррелей нефти в сутки.

"Участники рынка продолжают ждать более четких сигналов о динамике китайского спроса и российского предложения, - написал Уоррен Паттерсон из ING Groep NV. - Дополнительную неопределенность на рынке нефти и в целом в сегменте рисковых активов вызывает политика Федрезерва в ближайшие месяцы".