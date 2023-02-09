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09.02.2023 15:29

Yelo Bank сделал пожертвования в Турцию без комиссии

Вниманию тех, кто хочет помочь пострадавшим от землетрясения в Турции: все переводы Агентству по Управлению Чрезвычайным Ситуациям Турции (AFAD) с банковских картYeloбудут осуществляться без комиссии и налога. Также клиенты смогут совершать переводы в AFAD без комиссии и в филиалах Банка. Отметим, что данное решение распространяется на пожертвования как физических, так и юридических лиц. Чтобы сделать пожертвование, вы можете перейти по этой ссылке:https://bit.ly/iane-et

Yelo Bank выражает глубокие соболезнования семьям жертв землетрясения и всему народу Турции, желая быстрейшего выздоровления раненым.

Есть дополнительные вопросы по банковским услугам или по возврату НДС? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram или Whatsapp.

Yelo Bank – Яркий банкинг!

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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