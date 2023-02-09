Yelo Bank сделал пожертвования в Турцию без комиссии

Вниманию тех, кто хочет помочь пострадавшим от землетрясения в Турции: все переводы Агентству по Управлению Чрезвычайным Ситуациям Турции (AFAD) с банковских картYeloбудут осуществляться без комиссии и налога. Также клиенты смогут совершать переводы в AFAD без комиссии и в филиалах Банка. Отметим, что данное решение распространяется на пожертвования как физических, так и юридических лиц. Чтобы сделать пожертвование, вы можете перейти по этой ссылке:https://bit.ly/iane-et
Yelo Bank выражает глубокие соболезнования семьям жертв землетрясения и всему народу Турции, желая быстрейшего выздоровления раненым.
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