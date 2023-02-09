ITV получит около 1 млн манатов для покупки прав на трансляцию ЧЕ по футболу в 2024г

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение об оказании финансовой поддержки Азербайджанской общественной телерадиовещательной компании (ITV).

Согласно распоряжению, ITV получит 940,5 тыс. манатов для покупки прав на трансляцию чемпионата Европы по футболу в Германии в 2024 году.

Средства будут выделены из Резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2023 год.

Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства.

Х.Насирзаде