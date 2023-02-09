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Спорт 09.02.2023 15:59

ITV получит около 1 млн манатов для покупки прав на трансляцию ЧЕ по футболу в 2024г

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение об оказании финансовой поддержки Азербайджанской общественной телерадиовещательной компании (ITV).

Согласно распоряжению, ITV получит 940,5 тыс. манатов для покупки прав на трансляцию чемпионата Европы по футболу в Германии в 2024 году.

Средства будут выделены из Резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2023 год.

Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства.

Х.Насирзаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ITV, ФИНПОДДЕРЖКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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