Чат-бот Bard от Google выдал ответ с фактической ошибкой на поисковый запрос в ходе его презентации

Дебют основанного на искусственном интеллекте (ИИ) чат-бота Bard от Google, одной из функций которого является поиск информации в интернете, оказался не слишком удачным: выданный им результат поискового запроса в ходе проведенной в среду презентации, как выяснилось, содержал фактическую ошибку.
Это подсветило проблемы, с которыми сталкивается Google и которые ей необходимо решить, чтобы вывести чат-бот на широкий рынок, пишет Financial Times.
Акции Alphabet Inc. (SPB: GOOG), холдинговой компании Google, упали в цене почти на 8% по итогам торгов в среду. На предварительных торгах в четверг бумаги Alphabet прибавляют 0,8%.
Во вторник Microsoft Corp. (SPB: MSFT) анонсировала давно ожидавшуюся интеграцию с ИИ-чат-ботом ChatGPT компании Open AI, который был встроен в новую версию поискового сервиса Bing.
Вслед за этим Google провела мероприятие в Париже, представив конкурирующий инструмент.
В ходе презентации, отвечая на вопрос о новых открытиях, сделанных с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба, чат-бот ответил, что он "сделал самые первые фотографии нашей планеты за пределами Солнечной системы". Астрономы, однако, сразу уличили его в ошибке.
Это выводит на первый план серьезную проблему ИИ-инструментов, показывая, что они могут уверенно делать фактические ошибки и распространять дезинформацию, отмечает FT.
Один из астрономов отметил, что ИИ-инструменты могли неверно интерпретировать "двусмысленные пресс-релизы NASA".
Общей проблемой ИИ-систем является то, что они не понимают получаемую информацию, и делают предположения, основанные на вероятности, говорят эксперты. Эту же проблему признает и Microsoft.
В ходе мероприятия в среду старший вице-президент Google Прабхакар Рагхаван анонсировал новые функции поискового сервиса в рамках обновления системы, оказавшегося незначительным в сравнении с объявленными компанией планами серьезных изменений.
В частности, обновления включали новый поиск на основе изображений и интерактивные 3D-модели некоторых городов, включая Лондон и Лос-Анджелес.
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