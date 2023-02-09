Объем прокачки нефти и конденсата по БТД в 2022г увеличился на 14% - BTC Co

Объем прокачки нефти и конденсата по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в 2022 году составил 30 млн тонн (примерно 224 млн баррелей), что на 13,6% больше показателя 2021 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе BTC Co (оператор по строительству и эксплуатации нефтепровода БТД).

«В 2022 году из порта Джейхан было отгружено 305 танкеров. В целом, с момента ввода нефтепровода БТД в эксплуатацию - 4 июня 2006 года и по состоянию на конец 2022 года - из порта Джейхан было отгружено 5 244 танкера, т.е. по БТД на мировые рынки за этот период доставлено свыше 531 млн тонн нефти (3,99 млрд баррелей)», - сообщили в компании.

По данным BTC Co, объем затрат компании BTC Co в 2022 году по проекту БТД сократился по сравнению с 2021 годом на 17%, - до $127 млн. При этом, операционные расходы на деятельность трубопровода в 2022 году составили $100 млн (спад на 16%), капитальные затраты – $27 млн (спад на 20,6%).

Участниками проекта являются: BP (30,1%); SOCAR (25%); MOL (8,9%); Equinor (8,71%); TPAO (6,53%); ENI (5%); ExxonMobil (2,5%), Itochu (3,4%); INPEX (2,5%), TotalEnergies (5%) и ONGC Videsh (2,36%).

В настоящее время по нефтепроводу БТД прокачивается нефть с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли и конденсат с месторождения Шах-Дениз. Также по БТД осуществляется прокачка нефти и конденсата из других стран Каспийского региона, в частности Казахстана и Туркменистана.

Протяженность нефтепровода БТД составляет 1768 км, из них в Азербайджане –443 км, в Грузии – 248 км, а в Турции – 1077 км. Пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн баррелей нефти в сутки.

Н.Аббасова