Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

08.02 $/bbl +/- WTI 78.47 +1.33 Brent 85.09 +1.40

Дальнее зарубежье 09.02.2023 20:05

В Минобороны КНР отказались от переговоров с коллегами из США

Власти КНР отвергли предложение США о проведении двусторонних переговоров на уровне министров обороны двух стран из-за решения Вашингтона сбить китайский аэростат, передает агентство ЭФЭ.

"Министерство обороны Китая не принимает предложение о переговорах министров обороны обеих стран, учитывая ошибку США - атаку на китайский беспилотный летательный аппарат гражданского назначения", - говорится в коммюнике военного ведомства Китая, выдержки из которого приводит агентство.

"Этот безответственный, ошибочный поступок США говорит о том, что у нас нет адекватной подходящей атмосферы для диалога", - отмечается в нем.

Недавнее появление в небе над США китайского аэростата, который в Вашингтоне охарактеризовали как разведывательный, привело к дипломатическому скандалу между двумя странами. Госсекретарь США Энтони Блинкен даже отложил намечавшийся на 5-6 февраля визит в Пекин, обвинив Китай в "нарушении суверенитета" Соединенных Штатов.

Китайская сторона заявила, что аэростат представлял собой метеозонд, и объяснила его появление над территорией США форс-мажорными обстоятельствами. Пентагон в итоге сбил аэростат.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, США, КОНТАКТЫ, ОТКАЗ


Похожие новости


Байден считает, что инцидент с китайским аэростатом не нанес существенного ущерба отношениям США и КНР Китай не боится конкуренции, но не хочет, чтобы она определяла отношения с США - МИД США готовы как к конкуренции, так и сотрудничеству с Китаем - Байден Министр обороны Китая отказался беседовать с американским коллегой после сбитого США китайского аэростат - Пентагон Китай заявил США протест в связи со сбитым аэростатом США просят Японию разместить на ее территории ракеты для противодействия Китаю

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az