В Минобороны КНР отказались от переговоров с коллегами из США

Власти КНР отвергли предложение США о проведении двусторонних переговоров на уровне министров обороны двух стран из-за решения Вашингтона сбить китайский аэростат, передает агентство ЭФЭ.

"Министерство обороны Китая не принимает предложение о переговорах министров обороны обеих стран, учитывая ошибку США - атаку на китайский беспилотный летательный аппарат гражданского назначения", - говорится в коммюнике военного ведомства Китая, выдержки из которого приводит агентство.

"Этот безответственный, ошибочный поступок США говорит о том, что у нас нет адекватной подходящей атмосферы для диалога", - отмечается в нем.

Недавнее появление в небе над США китайского аэростата, который в Вашингтоне охарактеризовали как разведывательный, привело к дипломатическому скандалу между двумя странами. Госсекретарь США Энтони Блинкен даже отложил намечавшийся на 5-6 февраля визит в Пекин, обвинив Китай в "нарушении суверенитета" Соединенных Штатов.

Китайская сторона заявила, что аэростат представлял собой метеозонд, и объяснила его появление над территорией США форс-мажорными обстоятельствами. Пентагон в итоге сбил аэростат.