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ТЭК 09.02.2023 17:03

Комитет Европарламента поддержал законодательные проекты по возобновляемым и низкоуглеродным газам

Комитет по промышленности, исследованиям и энергетике Европарламента утвердил в четверг свою позицию по двум проектам - регламенту и директиве, которые призваны облегчить доступ к сети возобновляемых и низкоуглеродных газов, таких как биометан и водород.

Как следует из заключения комитета, новое законодательство обеспечит потребителям возможность "легче переключаться между поставщиками и выбирать в своих контрактах возобновляемые и низкоуглеродные газы вместо ископаемого топлива".

В своих поправках к проекту директивы депутаты Европарламента указали, что "водородные коридоры", определенные в плане обеспечения энергетической независимости ЕС REPowerEU, должны "поддерживаться адекватной инфраструктурой и инвестициями".

"Цель состоит в том, чтобы обеспечить наличие достаточных трансграничных мощностей для создания интегрированного европейского рынка водорода - так называемой "водородной магистрали" - и позволить водороду свободно перемещаться через границы", - говорится в коммюнике Европейского парламента.

Депутаты также сочли необходимым в поправках к регламенту подчеркнуть, что "к концу 2030 года государства-члены должны коллективно обеспечить устойчивое производство не менее 35 млрд куб. м биометана". Он будет производиться и закачиваться в систему природного газа ежегодно "с целью замены 20% российского импорта природного газа экологически безопасным, более дешевым альтернативным продуктом местного производства".

Члены комитета предложили реформировать Европейскую сеть операторов газотранспортных систем (ENTSOG) таким образом, чтобы она также охватывала операторов водородных сетей.

Депутаты Европарламента заявили о необходимости добиваться того, чтобы страны ЕС "как можно скорее отказались от ископаемого газа, принимая во внимание наличие альтернатив".

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Тэги: ЕС, ЕВРОПАРЛАМЕНТ, ЭНЕРГЕТИКА


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