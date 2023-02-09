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Здравоохранение 09.02.2023 17:06

Военные медики Азербайджана провели в Кахраманмараше 10 хирургических операций - Минобороны

Военные медики из Азербайджана, командированные в Турцию для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения, провели в турецкой провинции Кахраманмараш 10 хирургических операций, сообщили в четверг в министерстве обороны Азербайджана.

«Во взаимодействии с представителями министерства здравоохранения Турции и Вооруженных сил Турции наши военные врачи выполнили в общей сложности 10 хирургических операций», - говорится в информации военного ведомства.

Помимо этого, азербайджанские медики обследовали 98 пострадавших при землетрясении, оказав им амбулаторную помощь.

Как сообщалось ранее, мощное землетрясение произошло в Турции утром 6 февраля, в результате которого погибли более 14 тыс. человек.

Р.Керимов

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ТУРЦИЯ, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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