Военные медики Азербайджана провели в Кахраманмараше 10 хирургических операций - Минобороны

Военные медики из Азербайджана, командированные в Турцию для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения, провели в турецкой провинции Кахраманмараш 10 хирургических операций, сообщили в четверг в министерстве обороны Азербайджана.

«Во взаимодействии с представителями министерства здравоохранения Турции и Вооруженных сил Турции наши военные врачи выполнили в общей сложности 10 хирургических операций», - говорится в информации военного ведомства.

Помимо этого, азербайджанские медики обследовали 98 пострадавших при землетрясении, оказав им амбулаторную помощь.

Как сообщалось ранее, мощное землетрясение произошло в Турции утром 6 февраля, в результате которого погибли более 14 тыс. человек.

Р.Керимов