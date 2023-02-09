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Внешняя политика 09.02.2023 17:20

Байрамов в разговоре с Чавушоглу заявил о намерении приехать в Турцию

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

«Сегодня позвонил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и заявил о желании приехать в Турцию. Кроме этого, многие наши коллеги-друзья из Европы хотят приехать, планирование этих визитов осуществим на следующей неделе», - сказал Чавушоглу на пресс-конференции в четверг.

Глава турецкой дипломатии отметил, что о своем намерении приехать в Турцию также заявил премьер-министр Пакистана, «но визит пока отложен по причине посещения турецким президентом зоны бедствия».

По словам Чавушоглу, в связи с двумя разрушительными землетрясениями с эпицентром в Кахраманмараше Турция получила предложения о помощи от 95 стран и 16 международных организаций.

«6 479 сотрудников из 56 стран находятся в зоне бедствия. Команды еще из 19 стран прибудут в Турции в течение 24 часов», - сказал турецкий министр.

Н.Аббасова

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИД, РАЗГОВОР


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