Байрамов в разговоре с Чавушоглу заявил о намерении приехать в Турцию

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
«Сегодня позвонил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и заявил о желании приехать в Турцию. Кроме этого, многие наши коллеги-друзья из Европы хотят приехать, планирование этих визитов осуществим на следующей неделе», - сказал Чавушоглу на пресс-конференции в четверг.
Глава турецкой дипломатии отметил, что о своем намерении приехать в Турцию также заявил премьер-министр Пакистана, «но визит пока отложен по причине посещения турецким президентом зоны бедствия».
По словам Чавушоглу, в связи с двумя разрушительными землетрясениями с эпицентром в Кахраманмараше Турция получила предложения о помощи от 95 стран и 16 международных организаций.
«6 479 сотрудников из 56 стран находятся в зоне бедствия. Команды еще из 19 стран прибудут в Турции в течение 24 часов», - сказал турецкий министр.
Н.Аббасова
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