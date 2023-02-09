Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в январе снизился г/г в 2,4 раза

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе 2023 года, по предварительной оценке, уменьшилось в 2,4 раза, до $8,0 млрд, по сравнению с январем 2022 года, когда оно составило $19,1 млрд, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ.

Как отмечается в комментарии ЦБ, определяющую роль в отрицательной динамике этого показателя сыграло значительное уменьшение положительного сальдо баланса товаров и услуг в результате снижения стоимостного объема экспорта товаров.

Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами РФ в январе 2023 года сократилось в 2,3 раза, до $9,0 млрд по сравнению с $21,1 млрд в январе прошлого года.

Отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов в январе 2023 года уменьшилось до $1,0 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, когда оно составило $2,1 млрд.

Сокращение совокупного дефицита первичных и вторичных доходов в большей степени связано с уменьшением объема начисленных в пользу нерезидентов инвестиционных доходов.

Положительное сальдо финансового счета платежного баланса было сформировано снижением обязательств перед нерезидентами и ростом иностранных активов российской экономики, поясняет ЦБ РФ.

Согласно ранее опубликованной предварительной оценке ЦБ РФ, в 2022 году профицит счета текущих операций вырос по сравнению с 2021 годом в 1,9 раза, до рекордных $227,4 млрд со $122,3 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами также обновило исторический максимум, увеличившись в 1,7 раза, до $282,3 млрд со $170,1 млрд в 2021 году.