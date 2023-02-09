Сотрудники МЧС Азербайджана спасли из-под завалов в Турции 44 человека, в том числе 9 детей

Сотрудники МЧС Азербайджана, задействованные в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Турции, спасли из-под завалов в провинции Кахраманмараш 44 человека, в том числе 9 детей.

«Спасатели МЧС в результате поисково-спасательных операций, проведенных на территории провинции Кахраманмараш, серьезно пострадавшей от землетрясения, спасли и вытащили живыми из-под завалов 44 человека, в том числе 9 детей», - сообщает МЧС.

По данным ведомства, в результате спасательных работ также были извлечены тела 164 погибших.

Как сообщалось ранее, мощное землетрясение произошло в понедельник утром в Турции, в результате которого погибли свыше 14 тыс. человек. В ликвидации его последствий задействованы 725 сотрудников МЧС Азербайджана, в том числе 34 медика.

Р.Керимов