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Регион 09.02.2023 17:44

Ховаев и Пашинян обсудили нормализацию отношений между Ереваном и Баку

Нормализацию отношений между Ереваном и Баку обсудили премьер-министр Армении Никол Пашинян и спецпредставитель МИД РФ по вопросам содействия нормализации армяно-азербайджанских отношений Игорь Ховаев.

Стороны также обсудили текущую ситуацию на Южном Кавказе

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, РОССИЯ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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