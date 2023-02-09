Ховаев и Пашинян обсудили нормализацию отношений между Ереваном и Баку

Нормализацию отношений между Ереваном и Баку обсудили премьер-министр Армении Никол Пашинян и спецпредставитель МИД РФ по вопросам содействия нормализации армяно-азербайджанских отношений Игорь Ховаев. Стороны также обсудили текущую ситуацию на Южном Кавказе

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