Лондон вводит санкции в отношении семи россиян в связи с киберпиратством

Великобритания в координации с властями США в четверг ввела санкции в отношении семерых граждан России в связи с их деятельностью в киберпространстве, которую в Лондоне сочли незаконной.

"Под санкции попали Виталий Ковалев, Валерий Седлецкий, Валентин Карягин, Максим Михайлов, Дмитрий Плешевский, Михаил Искрицкий и Иван Вахромеев. Их активы (на территории Великобритании) заморожены, им запрещен въезд (в страну)", - говорится в коммюнике, распространенном британским МИД.

Как утверждает британский МИД, в результате действий этих лиц пострадали деловые и общественные организации не только в Великобритании, но и в США, Ирландии и Коста-Рике.