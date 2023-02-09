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Карабах 09.02.2023 17:53

В Шуше отремонтируют здание бывшей почты

Управление государственного заповедника города Шуша отбирает подрядчика для проведения капитального ремонта здания бывшей почты.

Отбор подрядчика проводится посредством открытого тендера.

Стоимость участия в тендере – 1,5 тыс. манатов.

Телефон для справок: (+99470) 203-05-20, контактное лицо – Бабек Керимли.

Тендерные предложения компаний принимаются до 15:00 3 апреля 2023 года. Вскрытие предложений претендентов состоится 4 апреля 2023 года в 15:00.

Стоимость предмета тендера оценивается в сумму свыше $3 млн.

Р.Керимов

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Тэги: ШУША, ПОЧТА, ТЕНДЕР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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