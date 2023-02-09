В Шуше отремонтируют здание бывшей почты

Управление государственного заповедника города Шуша отбирает подрядчика для проведения капитального ремонта здания бывшей почты. Отбор подрядчика проводится посредством открытого тендера. Стоимость участия в тендере – 1,5 тыс. манатов. Телефон для справок: (+99470) 203-05-20, контактное лицо – Бабек Керимли. Тендерные предложения компаний принимаются до 15:00 3 апреля 2023 года. Вскрытие предложений претендентов состоится 4 апреля 2023 года в 15:00. Стоимость предмета тендера оценивается в сумму свыше $3 млн. Р.Керимов

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