Готовящиеся ЕС новые санкции против РФ будут включать меры против военных и журналистов - глава Еврокомиссии

Разрабатываемые ЕС очередные санкции против России будут направлены, в том числе против российских военных и журналистов, заявила в четверг председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"10-й пакет санкций будет включать в себя меры против военных и журналистов Российской Федерации", - сказала она на совместной пресс-конференции с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Она напомнила, что в будущий пакет санкций также должны войти ограничения на экспорт продукции на сумму в 10 млрд евро.
До этого фон дер Ляйен заявляла, что этот пакет санкций будет подразумевать, в частности, новые ограничения на поставку в РФ технологий, которые, по мнению ЕС, Россия может использовать в военных целях.
Ранее в ЕС сообщали, что планируют принять новый пакет санкций к 24 февраля 2023 года.
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