Иран против создания Зангезурского коридора через Армению - посол

Посол Ирана в Армении Аббас Бадахшан Зохури заявил о недопустимости экстерриториального коридора по Армении для связи Азербайджана с Нахчыванской автономной республикой.

"Армения и Иран - соседи, были и будут соседями. Конечно, заметны какие-то хитрые уловки, говорят о каких-то так называемых коридорах (заявляемый Азербайджаном Зангезурский коридор через территорию Армении - ИФ), о каких-то действиях, но Иран и Армения не позволят создать такой коридор", - сказал Зохури на пресс-конференции в четверг.

По его словам, Армении и Ирану следует быть инициативными.

"Нам нужно рассмотреть, какие новые шаги мы можем предпринять. Мы не должны ждать новых идей, например, насчет открытия какого-либо коридора, и лишь потом решать, какую позицию нам занимать. Иными словами, мы не должны допустить этого", - отметил посол Ирана.

По его словам, Иран и Армения едины во мнении о необходимости соблюдения международных границ, мирном урегулировании споров, необходимости уважения прав и безопасности народов региона, о коллективных усилиях по обеспечению стабильности в регионе.

Говоря о размещении в Армении двухгодичной гражданской мониторинговой миссии Евросоюза, посол Ирана заявил, что региональные проблемы должны решаться с участием стран региона.

"Конечно, другие страны могут внести свой вклад в плане обеспечения безопасности и мира в регионе, но решение проблем с участием стран региона может обеспечить безопасность и мир, которые будут основаны на диалоге и дискуссиях", - подчеркнул Зохури.