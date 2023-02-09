Баку отправил Анкаре медпомощь весом в 15 тонн - Минобороны

Минобороны Азербайджана сообщает об отправке медицинской помощи в Турцию. “Из резерва медицинского управления Минобороны в Турцию отправлен груз, состоящий из кровезаменителей, антибиотиков, перевязочных и шовных материалов, дезинфицирующих средств и другого расходного медицинского имущества, общим весом 15 тонн”, - отмечается в информации.

Кроме того, группа военного медицинского персонала армии Азербайджана в полевом госпитале оказывает медицинскую помощь пострадавшим в результате землетрясения в Кахраманмараше.

Х.Насирзаде



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