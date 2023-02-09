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Внешняя политика 09.02.2023 19:18

Баку отправил Анкаре медпомощь весом в 15 тонн - Минобороны

Минобороны Азербайджана сообщает об отправке медицинской помощи в Турцию.

“Из резерва медицинского управления Минобороны в Турцию отправлен груз, состоящий из кровезаменителей, антибиотиков, перевязочных и шовных материалов, дезинфицирующих средств и другого расходного медицинского имущества, общим весом 15 тонн”, - отмечается в информации.


Кроме того, группа военного медицинского персонала армии Азербайджана в полевом госпитале оказывает медицинскую помощь пострадавшим в результате землетрясения в Кахраманмараше.


Х.Насирзаде


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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ТУРЦИЯ, МЕДПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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