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Цена на нефть

08.02 $/bbl +/- WTI 78.47 +1.33 Brent 85.09 +1.40

ТЭК 09.02.2023 19:45

Цены на нефть перешли к снижению, Brent на уровне $84,21 за баррель

Нефтяной рынок перешел к снижению в четверг после роста по итогам трех предыдущих сессий.

С начала этого года цены на нефть остаются в довольно узком диапазоне - чуть более $10 за баррель, отмечает Bloomberg. Рынок ждет сигналов увеличения спроса в Китае, которое, по мнению некоторых экспертов, может привести к подъему стоимости нефти выше $100 за баррель.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:30 составляет $84,21 за баррель, что на $0,88 (1,03%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на март в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подешевели на $0,89 (1,13%), до $77,58 за баррель.

"Трейдеры по-прежнему ждут четких сигналов относительно того, что будет с китайским спросом и российскими поставками нефти на мировой рынок, - отмечает Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING Groep NV. - Дополнительным фактором, усиливающим неопределенность для нефтяного рынка и высокорисковых активов в целом, является политика Федрезерва".

Накануне сразу несколько руководителей американского ЦБ дали понять, что считают необходимым продолжать подъем базовой процентной ставки в США, поскольку борьба с высокой инфляцией еще не выиграна. Дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, как ожидается, ослабит экономику и может сказаться на спросе на нефть.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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