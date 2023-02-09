Цены на нефть перешли к снижению, Brent на уровне $84,21 за баррель

Нефтяной рынок перешел к снижению в четверг после роста по итогам трех предыдущих сессий.
С начала этого года цены на нефть остаются в довольно узком диапазоне - чуть более $10 за баррель, отмечает Bloomberg. Рынок ждет сигналов увеличения спроса в Китае, которое, по мнению некоторых экспертов, может привести к подъему стоимости нефти выше $100 за баррель.
Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:30 составляет $84,21 за баррель, что на $0,88 (1,03%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Фьючерсы на нефть WTI на март в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подешевели на $0,89 (1,13%), до $77,58 за баррель.
"Трейдеры по-прежнему ждут четких сигналов относительно того, что будет с китайским спросом и российскими поставками нефти на мировой рынок, - отмечает Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING Groep NV. - Дополнительным фактором, усиливающим неопределенность для нефтяного рынка и высокорисковых активов в целом, является политика Федрезерва".
Накануне сразу несколько руководителей американского ЦБ дали понять, что считают необходимым продолжать подъем базовой процентной ставки в США, поскольку борьба с высокой инфляцией еще не выиграна. Дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, как ожидается, ослабит экономику и может сказаться на спросе на нефть.
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