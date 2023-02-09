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Внешняя политика 09.02.2023 20:19

В Турции от землетрясения погибли 4 гражданина Азербайджана - МИД

В Турции в результате землетрясения погибли 4 гражданина Азербайджана, сообщает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на МИД Азербайджана.

“Имеются сведения о гибели 4 граждан Азербайджана. Тело одной погибшей будет захоронено в Турции ее семьей, принимаются соответствующие меры для перевозки тел оставшихся трех человек в Азербайджан”, - отмечается в информации.


Кроме того, в МИД отметили, что власти Азербайджана эвакуировали из Турции 395 сограждан, 183 уже добрались до Азербайджана.


“8 февраля 2023 года 190 граждан Азербайджана и их близких родственников, являвшихся гражданами зарубежных стран, были отправлены в Азербайджан автобусами из провинций Газиантеп, Кахраманмарас, Адана и Хатай. В Азербайджан на 9 автобусах отправлено 395 человек. 183 из них уже находятся на территории Азербайджана”, - сообщает МИД.


В министерстве отметили о продолжении эвакуации сограждан, для этого в настоящее время принимаются соответствующие меры.


Х.Насирзаде


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Тэги: МИД, ТУРЦИЯ, ЭВАКУАЦИЯ, ПОГИБШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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