В Турции от землетрясения погибли 4 гражданина Азербайджана - МИД

В Турции в результате землетрясения погибли 4 гражданина Азербайджана, сообщает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на МИД Азербайджана.

“Имеются сведения о гибели 4 граждан Азербайджана. Тело одной погибшей будет захоронено в Турции ее семьей, принимаются соответствующие меры для перевозки тел оставшихся трех человек в Азербайджан”, - отмечается в информации.





Кроме того, в МИД отметили, что власти Азербайджана эвакуировали из Турции 395 сограждан, 183 уже добрались до Азербайджана.





“8 февраля 2023 года 190 граждан Азербайджана и их близких родственников, являвшихся гражданами зарубежных стран, были отправлены в Азербайджан автобусами из провинций Газиантеп, Кахраманмарас, Адана и Хатай. В Азербайджан на 9 автобусах отправлено 395 человек. 183 из них уже находятся на территории Азербайджана”, - сообщает МИД.





В министерстве отметили о продолжении эвакуации сограждан, для этого в настоящее время принимаются соответствующие меры.





Х.Насирзаде