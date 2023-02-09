Байден еще не принял решения о поездке в Польшу

Президент США Джо Байден в четверг заявил, что пока продолжает думать по поводу поездки в Польшу позднее в этом месяце, сообщает пресс-пул Белого дома.
"Я еще не решил, когда поеду в Польшу, и поеду ли я туда точно", - приводят журналисты пула Белого дома слова Байдена.
При этом, отвечая на вопрос репортера о том, посетит ли Байден Украину, американский президент ответил: "Есть возможность того, что я могу поехать в Польшу, на этом все".
Ранее на этой неделе NBC News со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что Байден собирается посетить Польшу в этом месяце. По данным источников, в настоящий момент визит президента США в Польшу планируется на конец февраля.
Однако собеседники телеканала отметили, что решение о поездке не является окончательным, пока о ней не объявил Белый дом.
Wall Street Journal в свою очередь сообщало, что визит в Польшу, если он состоится, будет приурочен к годовщине спецоперации на Украине.
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