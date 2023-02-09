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Дальнее зарубежье 09.02.2023 20:41

Байден еще не принял решения о поездке в Польшу

Президент США Джо Байден в четверг заявил, что пока продолжает думать по поводу поездки в Польшу позднее в этом месяце, сообщает пресс-пул Белого дома.

"Я еще не решил, когда поеду в Польшу, и поеду ли я туда точно", - приводят журналисты пула Белого дома слова Байдена.

При этом, отвечая на вопрос репортера о том, посетит ли Байден Украину, американский президент ответил: "Есть возможность того, что я могу поехать в Польшу, на этом все".

Ранее на этой неделе NBC News со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что Байден собирается посетить Польшу в этом месяце. По данным источников, в настоящий момент визит президента США в Польшу планируется на конец февраля.

Однако собеседники телеканала отметили, что решение о поездке не является окончательным, пока о ней не объявил Белый дом.

Wall Street Journal в свою очередь сообщало, что визит в Польшу, если он состоится, будет приурочен к годовщине спецоперации на Украине.

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Тэги: США, БАЙДЕН, ПОЛЬША, ПОЕЗДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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