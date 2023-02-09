Байрамов и Донфрид обсудили ситуацию на Лачинской дороге

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид в четверг провели телефонный разговор. Об этом Байрамов заявил в Twitter.

“В ходе беседы министр подчеркнул важность выполнения законных требований протестующих на Лачинской дороге и напомнил о приверженности Азербайджана мирному процессу”, - написал министр.

Х.Насирзаде



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