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Внешняя политика 09.02.2023 20:49

Байрамов и Донфрид обсудили ситуацию на Лачинской дороге

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид в четверг провели телефонный разговор.

Об этом Байрамов заявил в Twitter.


“В ходе беседы министр подчеркнул важность выполнения законных требований протестующих на Лачинской дороге и напомнил о приверженности Азербайджана мирному процессу”, - написал министр.


Х.Насирзаде


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Тэги: МИД, США, ЛАЧИН, ТЕЛЕФОН


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