Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

08.02 $/bbl +/- WTI 78.47 +1.33 Brent 85.09 +1.40

Дальнее зарубежье 09.02.2023 21:12

Болгария намерена выступить против возможных санкций в отношении российской ядерной отрасли - президент

София не намерена поддерживать какие-либо попытки введения санкций в отношении российской ядерной отрасли, заявил в четверг в Брюсселе президент Болгарии Румен Радев.

"Мы не можем принять санкции в сфере ядерной энергетики, поскольку это напрямую затронет нашу ядерную энергетику. Там, где наши интересы под угрозой, особенно в ядерной энергетике, мы проявляем осторожность, и в случае необходимости мы введем вето", - сказал Радев болгарским журналистам в Брюсселе.

Европейская пресса напоминает, что единственная болгарская АЭС "Козлодуй" построена по советской технологии и работает исключительно на российском топливе. Ее мощности покрывают чуть больше трети нужд Болгарии в электроэнергии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БОЛГАРИЯ, РОССИЯ, АТОМ, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Новое правительство Болгарии готовится к переговорам с Газпромом после антироссийских шагов прежней власти Болгария приостановила выдачу россиянам туристических виз - АТОР Замглавы МИД РФ Грушко возложил на Болгарию всю ответственность за возможный разрыв дипотношений между странами Акция Софии в отношении посольства России носит откровенно враждебный характер - Грушко Болгария отказалась платить Газпрому по новой схеме Болгария закрыла судам из России доступ в свои порты

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az