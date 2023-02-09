Болгария намерена выступить против возможных санкций в отношении российской ядерной отрасли - президент

София не намерена поддерживать какие-либо попытки введения санкций в отношении российской ядерной отрасли, заявил в четверг в Брюсселе президент Болгарии Румен Радев.
"Мы не можем принять санкции в сфере ядерной энергетики, поскольку это напрямую затронет нашу ядерную энергетику. Там, где наши интересы под угрозой, особенно в ядерной энергетике, мы проявляем осторожность, и в случае необходимости мы введем вето", - сказал Радев болгарским журналистам в Брюсселе.
Европейская пресса напоминает, что единственная болгарская АЭС "Козлодуй" построена по советской технологии и работает исключительно на российском топливе. Ее мощности покрывают чуть больше трети нужд Болгарии в электроэнергии.
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