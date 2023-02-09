Британский FTSE 100 достиг рекорда, остальная Европа выросла

Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы выросли в четверг, в том числе благодаря хорошим квартальным отчетностям крупных компаний.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 повысился на 0,62% и достиг 462,31 пункта, что является максимальным уровнем за последние десять месяцев.

Британский FTSE 100 увеличился на 0,3%, продемонстрировав подъем по итогам третьей сессии подряд и обновив исторический максимум, сообщает Trading Economics.

Германский индикатор DAX вырос на 0,7% - до самой высокой отметки с февраля прошлого года. Французский САС 40 прибавил 1%, итальянский FTSE MIB - 1,3% (максимум за год), испанский IBEX 35 - 0,2%.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в январе увеличились на 9,2% в годовом выражении, сообщило в четверг статуправление страны. Таким образом, темпы инфляции замедлились по сравнению с 9,6% в декабре и оказались минимальными с августа 2022 года. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали ускорение инфляции до 10%.

Акции Unilever подорожали на 0,2%. Один из ведущих мировых поставщиков товаров повседневного спроса отчитался о росте чистой прибыли и выручки в 2022 году, причем оба показателя превзошли ожидания аналитиков.

Рыночная стоимость Credit Agricole увеличилась на 4,3%. Французская банковская группа показала прирост чистой прибыли и выручки в октябре-декабре 2022 года, при этом оба показателя превысили прогнозы аналитиков.

Котировки бумаг AstraZeneca Plc повысились на 4,1%. Британская фармацевтическая компания вернулась к чистой прибыли в прошлом квартале, а скорректированный показатель оказался лучше ожиданий рынка.

Крупнейший в Европе промышленный конгломерат Siemens AG в октябре-декабре сократил чистую прибыль на 10%, но она превзошла прогноз. Акции компании подорожали на 6,7%.

Стоимость модного дома Ralph Lauren поднялась на 1,7%, поскольку чистая прибыль и выручка компании в минувшем квартале оказались лучше консенсус-прогноза.

В число лидеров роста цен среди компонентов Stoxx 600 в четверг вошли акции производителя медоборудования Orpea SA (+20,4%) и банка Standard Chartered (+11,4%).

В то же время цена бумаг British American Tobacco упала на 2,4%, хотя табачный концерн зафиксировал умеренный рост доналоговой прибыли и выручки в прошлом году, а также сообщил об увеличении дивидендов на 6%.

Капитализация Credit Suisse Group AG рухнула за день на 14,7%. Швейцарский банк получил чистый убыток в четвертом квартале 2022 года из-за оттока капитала с депозитных счетов клиентов, а также заявил, что завершит "в минусе" текущий год.

Германский сервис доставки Delivery Hero SE по итогам 2022 года увеличил выручку на 32% - до 9,59 млрд евро. Сама компания ранее давала прогноз примерно в 9,8 млрд евро. Кроме того, она объявила о намерении сократить 350 рабочих мест, что составляет около 9% штата. Цена акций Delivery Hero упала на 9,6%.