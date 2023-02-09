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Дальнее зарубежье 09.02.2023 21:46

Япония планирует заменять ударные и разведывательные вертолеты дронами

Япония намерена замещать устаревающие ударные и разведывательные вертолеты беспилотниками, сообщает в четверг Defense news со ссылкой на документ японского Минобороны.

Согласно планам укрепления военного потенциала страны, японское командование вместо выводимых из эксплуатации вертолетов планирует получить разведывательные и ударные БПЛА, в том числе миниатюрные беспилотники, способные атаковать.

В то же время в ведомстве хотят, чтобы стоящие на вооружении сухопутных Сил самообороны вертолеты отвечали хотя бы минимуму предъявляемых к ним требований. В данный момент Япония располагает примерно 50 ударными вертолетами Bell AH-1 Cobra и 12 AH-64, а также 37 разведывательными вертолетами OH-1 Ninja и 100 многоцелевых вертолетов OH-6 Cayuse. Ранее Япония пыталась разработать новый ударный вертолет на замену Bell AH-1 Cobra, но проект свернули.

Вместе с тем морские Силы самообороны Японии намерены сократить планируемое для приобретения количество противолодочных самолетов Kawasaki P-1 - тоже в пользу беспилотников.

Также командование морских Сил самообороны хочет вывести из эксплуатации девять кораблей - эсминцев типа "Асагири" и "Хатакадзэ", фрегаты типа "Абакума" и учебные корабли. Их заменят 12 многоцелевых фрегатов типа "Могами".

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Тэги: ЯПОНИЯ, ВЕРТОЛЕТЫ, БЕСПИЛОТНИКИ, ПЛАНЫ

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