Токио сотрудничает с США с целью получить данные о замеченных над Японией в 2020- 2021гг неопознанных объектах

Токио работает с США над тем, чтобы прояснить природу неопознанных объектов, замеченных над японской территорией в 2020 и 2021 годах, заявил в четверг генсек кабмина Японии Хирокадзу Мацуно.

"Мы анализируем объекты, которые наблюдали над Японией в июне 2020 и в сентябре 2021 года, в частности с точки зрения того, имеют ли они отношение к событиям в США", - приводит его слова "Джэпэн Таймс".

"Мы общаемся с США по этому поводу, но мы отказываемся сообщать детали контактов", - отметил он.

Мацуно добавил, что японские власти ранее засекали аэростаты, похожие на тот, что совершил полет над США.

По данным СМИ, в частности, загадочный объект заметили в июне 2020 года над северной Японией. На его снимках можно было различить аэростат с двигателями. В Японском метеорологическом агентстве сообщали, что вероятно, это аппарат для слежения за погодой, но он им не принадлежит. Японские власти тогда отвергли предположения, что объект может принадлежать иностранному правительству.

Еще один раз аэростат заметили в январе 2022 года над морем к западу от острова Кюсю.

Однако в японском Минобороны не подтвердили, наблюдали ли ранее военные над Японией аэростаты аналогичному тому, что летел над США.

На прошлой неделе в небе над США обнаружили китайский аэростат. МИД КНР заявил, что аэростат является гражданским, используемым в научных целях, главным образом метеорологических, который сбился с курса и попал в воздушное пространство США. Спустя неделю его полета американские военные сбили пролетевший через их территорию аэростат. К миссии привлекли несколько истребителей и самолеты-топливозаправщики, цель в итоге поразил истребитель F-22 при помощи ракеты AIM-9X.

Появление китайского аэростата, который в Вашингтоне охарактеризовали как разведывательный, привело к дипломатическому скандалу между двумя странами. Госсекретарь США Энтони Блинкен отложил намечавшийся на 5-6 февраля визит в Пекин, обвинив Китай в "нарушении суверенитета" Соединенных Штатов. В свою очередь Пекин после того, как аэростат был сбит, заявил официальный протест и предупредил о возможных ответных мерах.

В четверг издание Politico сообщило со ссылкой на слова неназванного сотрудника госдепа, что аэростат, обнаруженный в небе над США, был лишь частью более масштабной разведывательной программы КНР, в фокусе внимания которой - свыше 40 стран на пяти континентах.