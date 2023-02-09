Exxon Mobil продолжит сокращать расходы, планирует консолидацию ряда подразделений

Крупнейшая нефтегазовая компания США Exxon Mobil Corp. намерена объединить ряд подразделений, продолжая реорганизацию, которая должна привести к снижению расходов и сокращению части рабочих мест.
Компания ставит целью к концу текущего года добиться экономии на расходах в $9 млрд по сравнению с 2019 годом. В январе она сообщила, что принятые ею за последние несколько лет меры уже сократили ежегодные расходы на $7 млрд, и в текущем году ей нужно добиться экономии еще на $2 млрд.
Exxon планирует создать три новые организации, в рамках которых объединит несколько небольших подразделений, в том числе, направление финансовых услуг, департамент материально-технического обеспечения и службу по работе с клиентами, говорится во внутреннем документе компании, попавшем в распоряжение The Wall Street Journal.
Эти шаги, как ожидается, приведут к ограниченному сокращению числа рабочих мест, отмечают источники газеты.
В документе говорится, что план консолидации подразделений не имеет целью сокращение персонала.
"Мы хотим упрощения процессов и создания более современных инструментов, которые позволят нам работать быстрее, с меньшим напряжением и более низкими расходами", - отмечают в Exxon.
В 2022 году компания увеличила чистую прибыль в 2,4 раза, до рекордных $55,74 млрд.
Акции Exxon прибавляют в цене 1,7% на торгах в четверг. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 48%.
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