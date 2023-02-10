Глава Европарламента призывает усилить вооружение Украины и надеется на скорейшее начало переговоров о приеме страны в ЕС

Председатель Европейского парламента (ЕП) Роберта Метсола заявила, что Евросоюз должен продолжать оказывать существенную военную поддержку Украине.

"Украина нуждается в оружии, в большем количестве тяжелой бронетехники. Должна быть учтена необходимость в танках, в самолетах и оборонительных системах дальнего радиуса действия. Нет времени на самоуспокоенность", - сказала глава ЕП, выступая в четверг вечером перед лидерами европейских стран на саммите ЕС в Брюсселе.

По ее мнению, это поможет "достичь мира" в украинском конфликте.

Она также обратила внимание участников европейской встречи в верхах на перспективу вступления Украины в Европейский союз.

"Место Украины в Европейском союзе. Мы должны быть готовы сдержать свое слово. Украина добилась значительных успехов в темпах своих реформ. Я надеюсь, что переговоры о присоединении могут начаться как можно скорее при условии, что Украина выполнит все необходимые критерии", - отметила Метсола.