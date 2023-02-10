Число жертв в результате землетрясения в Турции и Сирии превысило 20 тыс. человек

Число погибших в результате мощного землетрясения на юге Турции и в Сирии возросло до 20296 человек, сообщает в четверг "Анадолу".

По данным агентства, в Турции жертвами землетрясения стали 17134 человека, а в Сирии - 3162.

Землетрясение магнитудой 7.7 произошло в Турции в ночь на понедельник, за ним последовала серия эхо-толчков, магнитуда одного из которых составила 7,6. Это землетрясение привело к серьезным разрушениям и жертвам и в соседней Сирии.