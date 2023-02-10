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Регион 10.02.2023 06:01

Число жертв в результате землетрясения в Турции и Сирии превысило 20 тыс. человек

Число погибших в результате мощного землетрясения на юге Турции и в Сирии возросло до 20296 человек, сообщает в четверг "Анадолу".

По данным агентства, в Турции жертвами землетрясения стали 17134 человека, а в Сирии - 3162.

Землетрясение магнитудой 7.7 произошло в Турции в ночь на понедельник, за ним последовала серия эхо-толчков, магнитуда одного из которых составила 7,6. Это землетрясение привело к серьезным разрушениям и жертвам и в соседней Сирии.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, ЖЕРТВЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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