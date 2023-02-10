Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

09.02 $/bbl +/- WTI 78.06 -0.41 Brent 84.50 -0.59

Регион 10.02.2023 09:28

Всемирный банк выделит $1,78 млрд на помощь пострадавшей от землетрясения Турции

Всемирный банк (ВБ) сообщил о выделении $1,78 млрд для оказания помощи и ликвидации последствий после разрушительного землетрясения на юге Турции.

"Всемирный банк объявил сегодня о выделении $1,78 млрд для оказания чрезвычайной помощи и восстановления Турции", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ВБ.

Отмечается, что ВБ "также приступил к оперативной оценке ущерба, чтобы понять масштабы бедствия и определить приоритетные области для поддержки восстановления и реконструкции".

В свою очередь вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что число погибших в результате мощного землетрясения возросло до 17 674 человек, пишет агентство "Анадолу"

"17 674 погибших, 72 879 раненых ", - приводит слова турецкого вице-президента агентство.

Разрушительное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в ночь на понедельник, за ним последовала серия эхо-толчков, магнитуда одного из которых составила 7,6.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, БАНК, ТУРЦИЯ, ПОМОЩЬ


Похожие новости


Всемирный банк оценивает объемы финансовой помощи Ливану Всемирный банк прогнозирует развитие экономики Китая на уровне 2,3% в 2020 году Всемирный банк до $14 млрд увеличил объем финансирования на борьбу с коронавирусом Всемирный банк обсуждает с Китаем возможные меры оказания помощи в борьбе с коронавирусом Всемирный банк существенно снизил прогноз цены нефти в 2020г, до $58 за баррель

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az