Всемирный банк выделит $1,78 млрд на помощь пострадавшей от землетрясения Турции

Всемирный банк (ВБ) сообщил о выделении $1,78 млрд для оказания помощи и ликвидации последствий после разрушительного землетрясения на юге Турции.
"Всемирный банк объявил сегодня о выделении $1,78 млрд для оказания чрезвычайной помощи и восстановления Турции", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ВБ.
Отмечается, что ВБ "также приступил к оперативной оценке ущерба, чтобы понять масштабы бедствия и определить приоритетные области для поддержки восстановления и реконструкции".
В свою очередь вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что число погибших в результате мощного землетрясения возросло до 17 674 человек, пишет агентство "Анадолу"
"17 674 погибших, 72 879 раненых ", - приводит слова турецкого вице-президента агентство.
Разрушительное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в ночь на понедельник, за ним последовала серия эхо-толчков, магнитуда одного из которых составила 7,6.
Байрамов и Донфрид обсудили ситуацию на Лачинской дороге
В Турции от землетрясения погибли 4 гражданина Азербайджана - МИД
Цены на нефть опускаются, Brent - на уровне $84,3 за баррель
Манат подорожал к евро и рублю, стабилен к лире и доллару
Exxon Mobil продолжит сокращать расходы, планирует консолидацию ряда подразделений
Глава ВОЗ Гебрейесус сообщил, что направляется в пострадавшую от землетрясения Сирию
Сотрудники МЧС Азербайджана спасли из-под завалов в Турции 44 человека, в том числе 9 детей
Военные медики Азербайджана провели в Кахраманмараше 10 хирургических операций - Минобороны
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Kapital Bank оказал поддержку пострадавшим от землетрясения в Турции
Помощь братской Турции от Yelo Bank
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают